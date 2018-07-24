ТД Сокар Украина в I полугодии увеличил импорт газа в 4 раза

Компания "Торговый Дом "Сокар Украина" ("дочка" SOCAR – ИФ-Аз) в I-ом полугодии 2018 года импортировала 250 млн кубометров газа для поставок на украинский рынок, сообщается в информации компании.
«По итогам I-го полугодия 2018 года ТД "Сокар Украина" импортировал 250 млн кубометров газа, что почти в 4 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Тем самым SOCAR стала лидером по импорту газа в Украину среди коммерческих компаний», - отмечается в сообщении.
По данным "Сокар Украина", импортированный газ компания реализует бытовым потребителям и крупным бизнес-структурам.
«Мы планируем наращивать объемы импорта природного газа и увеличивать свое присутствие на рынке. Нам доверяют, потому что SOCAR добросовестный и надежный партнер, а это имеет большое значение для Украины. Наше активное движение вперед свидетельствует о том, что энергетический рынок стал более открытым для бизнеса», - отметил генеральный директор SOCAR Energy Ukraine Эльчин Мамедов, слова которого приводятся в сообщении.
Как сообщалось, в начале 2017 года "ТД "Сокар Украина" приступил к торговле газом на рынке Украины. В конце июня того же года компания объявила о получении лицензии на поставки природного газа в Украину
"Сокар Украина" владеет в Украине сетью АЗС и управляет 60 станциями.
Н.Аббасова
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