Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9851 RUR   0.027 GBR   2.2248 TRY   0.3583

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.46 Brent   73.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 40° Завтра 27° 36° 26 Июл 27° 36° 27 Июл 25° 35°

Дальнее зарубежье 24.07.2018 15:25

Уже 60 человек погибли на пожарах в Греции, 150 пострадали - СМИ

Число жертв пожаров в пригородах Афин выросло до 60 человек, сообщает телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на греческие власти.

По оценкам местных чиновников, общее число пострадавших увеличилось до 150 человек.

Деревня Мати, по оценкам властей, является наиболее пострадавшим от огня населенным пунктом, здесь были найдены тела 26 взрослых и детей.

В борьбе с пожарами в окрестностях греческой столицы задействованы сотни пожарных.

"Мы сделаем все возможное, чтобы взять их под контроль", - сказал во вторник журналистам греческий премьер-министр Алекс Ципрас.

Ранее сообщалось о том, что из-за сильных лесных пожаров многим жителям пригородов Афин пришлось эвакуироваться.

Чрезвычайное положение в связи с пожарами было объявлено в восточных и западных пригородах Афин. Одни из пожаров разгорелся в районе Пентели к северо-востоку от столицы Греции. Другой крупный лесной пожар отмечен в 50 км к западу от греческой столицы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРЕЦИЯ, ПОЖАРЫ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


Похожие новости


Граждан Азербайджана нет среди погибших и пострадавших в лесных пожарах в Греции - МИД Число погибших в лесных пожарах в Греции приближается к 50 Не менее 20 человек стали жертвами природных пожаров в Греции - власти

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]