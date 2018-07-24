Уже 60 человек погибли на пожарах в Греции, 150 пострадали - СМИ

Число жертв пожаров в пригородах Афин выросло до 60 человек, сообщает телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на греческие власти.
По оценкам местных чиновников, общее число пострадавших увеличилось до 150 человек.
Деревня Мати, по оценкам властей, является наиболее пострадавшим от огня населенным пунктом, здесь были найдены тела 26 взрослых и детей.
В борьбе с пожарами в окрестностях греческой столицы задействованы сотни пожарных.
"Мы сделаем все возможное, чтобы взять их под контроль", - сказал во вторник журналистам греческий премьер-министр Алекс Ципрас.
Ранее сообщалось о том, что из-за сильных лесных пожаров многим жителям пригородов Афин пришлось эвакуироваться.
Чрезвычайное положение в связи с пожарами было объявлено в восточных и западных пригородах Афин. Одни из пожаров разгорелся в районе Пентели к северо-востоку от столицы Греции. Другой крупный лесной пожар отмечен в 50 км к западу от греческой столицы.
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