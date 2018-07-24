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Дальнее зарубежье 24.07.2018 15:46

Израиль сбил сирийский истребитель

Израильские военные во вторник задействовали систему ПВО "Пэтриот" против сирийского истребителя модели "Сухой", который нарушил воздушное пространство Израиля и углубился в него на 2 км, сообщает издание "Гаарец" со ссылкой на заявление армии обороны Израиля.

По самолету выпустили две ракеты. Истребитель сбит.

По словам представителя армии, самолет был взят под наблюдение, когда вошел в воздушное пространство Израиля.

Ранее израильские СМИ сообщали о сработавших сиренах воздушной тревоги на Голанских высотах. При этом, по данным СМИ, местные жители видели пуск ракет в районе города Цфат и слышали взрывы.

"Гаарец" напоминает, что накануне Израиль задействовал систему ПРО "Праща Давида", когда на прилегающей к Израилю сирийской территории в ходе боев между правительственными частями и оппозицией были выпущены две ракеты. В армии тогда отметили, что целью ракет Израиль не был.

В итоге, отмечает "Гаарец", обе ракеты не долетели до Израиля.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПВО, СИРИЯ, ИСТРЕБИТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]