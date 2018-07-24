Израиль сбил сирийский истребитель

Израильские военные во вторник задействовали систему ПВО "Пэтриот" против сирийского истребителя модели "Сухой", который нарушил воздушное пространство Израиля и углубился в него на 2 км, сообщает издание "Гаарец" со ссылкой на заявление армии обороны Израиля.

По самолету выпустили две ракеты. Истребитель сбит.

По словам представителя армии, самолет был взят под наблюдение, когда вошел в воздушное пространство Израиля.

Ранее израильские СМИ сообщали о сработавших сиренах воздушной тревоги на Голанских высотах. При этом, по данным СМИ, местные жители видели пуск ракет в районе города Цфат и слышали взрывы.

"Гаарец" напоминает, что накануне Израиль задействовал систему ПРО "Праща Давида", когда на прилегающей к Израилю сирийской территории в ходе боев между правительственными частями и оппозицией были выпущены две ракеты. В армии тогда отметили, что целью ракет Израиль не был.

В итоге, отмечает "Гаарец", обе ракеты не долетели до Израиля.