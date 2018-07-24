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Дальнее зарубежье 24.07.2018 17:05

В Греции объявлен трехдневный траур по жертвам пожаров

Премьер министр Греции Алексис Ципрас объявил трехдневный национальный траур по жертвам пожаров, ранее охвативших пригороды Афин, передает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Сегодня Греция скорбит, и в память о тех, кого мы потеряли, мы объявляем трехдневный траур", - привело агентство его слова.

"Но мы не должны позволять трауру подавить нас, потому что это время для борьбы, для единения, для отваги и, превыше всего, для сплоченности", - добавил А.Ципрас.

Ранее сообщалось, что, по меньшей мере, 60 человек погибли и около 150 пострадали в результате пожаров. По оценкам греческих властей, деревня Мати является наиболее пострадавшим от огня населенным пунктом, здесь были найдены тела 26 взрослых и детей.

В борьбе с пожарами в окрестностях греческой столицы задействованы сотни пожарных. Кроме того, многим местным пришлось покинуть свои дома. Так, по информации АП, морские пограничники Греции эвакуировали более 700 человек с местных пляжей, куда они бежали в попытках спастись от огня и дыма.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, ПОЖАРЫ, ЖЕРТВЫ, ТРАУР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]