В Греции объявлен трехдневный траур по жертвам пожаров

Премьер министр Греции Алексис Ципрас объявил трехдневный национальный траур по жертвам пожаров, ранее охвативших пригороды Афин, передает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Сегодня Греция скорбит, и в память о тех, кого мы потеряли, мы объявляем трехдневный траур", - привело агентство его слова.
"Но мы не должны позволять трауру подавить нас, потому что это время для борьбы, для единения, для отваги и, превыше всего, для сплоченности", - добавил А.Ципрас.
Ранее сообщалось, что, по меньшей мере, 60 человек погибли и около 150 пострадали в результате пожаров. По оценкам греческих властей, деревня Мати является наиболее пострадавшим от огня населенным пунктом, здесь были найдены тела 26 взрослых и детей.
В борьбе с пожарами в окрестностях греческой столицы задействованы сотни пожарных. Кроме того, многим местным пришлось покинуть свои дома. Так, по информации АП, морские пограничники Греции эвакуировали более 700 человек с местных пляжей, куда они бежали в попытках спастись от огня и дыма.
Глава парламента и министр обороны Турции совершат визит в Азербайджан - Чавушоглу
Главы МИД Азербайджана и Турции проводят встречу в Баку
Азербайджан обладает вооружением, способным максимально быстро уничтожить военные объекты противника - Минобороны
ГААД получит около 8 млн манатов на строительство автодороги в пригороде Баку
Курс манат/доллар на 25 июля - 1,7 манат/$1
ТД Сокар Украина в I полугодии увеличил импорт газа в 4 раза
Азербайджан и Россия подпишут договор о сотрудничестве в области спорта
Доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в I полугодии выросли на 22%
Таможенники Азербайджана изъяли 49 кг опиума при попытке перевозки из Ирана в Европу
ГААД получит 7,5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
В Азербайджане около 700 населенных пунктов не подлежат газификации
В Азербайджане в 2019г подготовят новую Госпрограмму развития регионов
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
AccessBank объявляет тендер на курьерские услуги
Оператор Nar поздравил представителей прессы
Банк Республика организовал пресс-тур для представителей медиа
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений