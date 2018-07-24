Доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в I полугодии выросли на 22%

Доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в I-ом полугодии 2018 года составили 167 млн манатов, что на 22,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

"66,3% доходов были получены за счет сдачи номеров, 23,8% - от продажи напитков и продуктов питания, 3,8% - за счет оказания лечебных и оздоровительных услуг, 6,1% - от оказания других услуг", - отметили в Госкомстате.

В целом, в отчетном периоде туристы в Азербайджане совершили 1 млн 288,9 тыс. ночевок в гостиницах (рост на 19,3%). При этом основное число ночевок пришлось на гостиницы Баку - 62% от общего числа. В Габале этот показатель составил 9,7%, Гусарах - 5,1%, в Нафталане – 4,5%, Губе – 3,6%, Нахчыванской Автономной Республике – 3,4%, в Хачмазе – 1,5%, Агстафе – 1,1%, и в остальных районах Азербайджана – 9,1%.

При этом 935,2 тыс. или 72,6% всех ночевок были совершены иностранными гражданами или лицами без гражданства, из которых 14,3% приходится на туристов из ОАЭ, 14,1% - России, 6,1% - Ирана, 4,5% - Турции, 4,3% - Саудовской Аравии, 3,4% - Великобритании, по 3,3% - Индии и США, 3,2% - Израиля, 2,9% - Катара, 2,8% - Кувейта, 2,1% - Ирака, 2% - Пакистана, 1,7% - Казахстана, 1,6% - Германии, 1,3% - Украины и 28,6% - других стран.

По данным статистики, в январе-июне 2018 года средний уровень загрузки отелей по республике составил 20,8%, в том числе по Баку – 33,7%, Нафталану – 58,6%, Агстафе - 48,5%, Ширвану – 33%, Кюрдамиру – 28,3%, Габале – 27,5%, Зардабу – 25,9%, Газаху – 23,9%, Мингячевиру – 22,9%.

Н.Аббасова