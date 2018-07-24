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Карабахский конфликт 24.07.2018 16:18

Азербайджан обладает вооружением, способным максимально быстро уничтожить военные объекты противника - Минобороны

Азербайджанская армия готова к любому развитию ситуацию на линии армяно-азербайджанского фронта, отмечается в заявлении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

"Анализ армянских СМИ за последние дни показывает, что абсурдные заявления военно-политического руководства этой страны и представителей сепаратистского режима Нагорного Карабаха доказывает, что они испытывают серьезную обеспокоенность, страх и панику. Азербайджанская армии готова к любому развитию событий на линии фронта", - подчеркивается в заявлении пресс-службы ведомства.

В Минобороны подчеркнули, имеющиеся в распоряжении азербайджанской армии самые передовые системы вооружения "способны в кратчайшие сроки уничтожить важные военные объекты и стратегические коммуникационные линии противника".

"Системы противовоздушной обороны и противоракетной обороны Азербайджана обеспечивают безопасность воздушного пространства страны, в том числе особо значимых государственных и военных объектов", - подчеркивает оборонное ведомство.

А.Азизов

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ЗАЩИТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]