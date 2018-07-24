Азербайджан обладает вооружением, способным максимально быстро уничтожить военные объекты противника - Минобороны

Азербайджанская армия готова к любому развитию ситуацию на линии армяно-азербайджанского фронта, отмечается в заявлении пресс-службы Минобороны Азербайджана.
"Анализ армянских СМИ за последние дни показывает, что абсурдные заявления военно-политического руководства этой страны и представителей сепаратистского режима Нагорного Карабаха доказывает, что они испытывают серьезную обеспокоенность, страх и панику. Азербайджанская армии готова к любому развитию событий на линии фронта", - подчеркивается в заявлении пресс-службы ведомства.
В Минобороны подчеркнули, имеющиеся в распоряжении азербайджанской армии самые передовые системы вооружения "способны в кратчайшие сроки уничтожить важные военные объекты и стратегические коммуникационные линии противника".
"Системы противовоздушной обороны и противоракетной обороны Азербайджана обеспечивают безопасность воздушного пространства страны, в том числе особо значимых государственных и военных объектов", - подчеркивает оборонное ведомство.
А.Азизов
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