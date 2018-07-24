В Госдуме обеспокоены возможностью появления военной базы США в Грузии

Возможность появления военной базы США, а также разворачивание биологических лабораторий в Грузии вызывает у России озабоченность, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Сейчас грузины начинают вести разговор об американской военной базе, разворачивают никому не нужные биологические лаборатории, все это заставляет Россию соответствующим образом (реагировать). Это наши соседи, это наши национальные интересы",- сказал В.Шаманов журналистам во вторник.

При этом он отметил, что его не устраивает нынешнее состояние российско-грузинских отношений.

"Меня, как человека, который родился в Советском Союзе, не может устраивать уровень взаимоотношений между Россией и Грузией и уж тем более как профессионала меня не может устраивать, что грузины пытаются через взаимодействие с НАТО привлекать дополнительных представителей в виде создания инфраструктурных проектов и уж тем более когда приглашают создать военно-морские и другие базы",- сказал В.Шаманов.

"Я думаю, у нас есть более приемлемые сферы деятельности - экономические, культурные и другие, что будет нас объединять. Уровень напряженности в этом регионе и так запредельно высокий, а еще его нагнетать... кроме вреда это ничего не принесёт",- сказал он.

"Явно не по тому пути нынешнее руководство Грузии начинает идти, я бы не рекомендовал им",- сказал В.Шаманов.