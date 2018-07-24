Власти Китая поддержат экономику налоговыми льготами и инвестициями в инфраструктуру

Китайские власти отреагировали на усиление неопределенности в мировой экономике и угрозу торговой войны скоординированными мерами денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, направленными на поддержание роста ВВП и общую стабилизацию во второй половине 2018 года, сообщает агентство "Синьхуа".

В понедельник Госсовет КНР объявил о ряде мер, включая выпуск специальных бондов и увеличение вложений в инфраструктурные проекты, чтобы простимулировать внутренний спрос и оказать поддержку реальной экономике.

Кроме того, Пекин пообещал обеспечить достаточную ликвидность за счет маневрирования между смягчением и ужесточением денежно-кредитной политики и повысить "проактивность налогово-бюджетной политики".

По итогам заседания Госсовета принято решение предоставить бизнесу налоговые льготы в размере 65 млрд юаней (почти $10 млрд), чтобы подстегнуть расходы на НИОКР. Ранее правительство КНР поставило целью снизить налоги и сборы на 1,1 трлн юаней в текущем году. Однако, несмотря на заявления властей о смягчении налогового бремени, объем налоговых поступлений в бюджет подскочил в I полугодии на 14,4%, до 9,2 трлн юаней, более чем вдвое опередив рост ВВП.

Местным органам власти разрешено выпустить специальные бонды на 1,35 трлн юаней, чтобы профинансировать инфраструктурные проекты. Рост инвестиций в инфраструктуру замедлился в I полугодии до 7,3% с почти 20% годом ранее. Совокупные капиталовложения в основные фонды выросли в январе-июне на 6%, то есть самыми медленными темпами за все время сбора данных (с 2001 года).

Одновременно создается государственный фонд, который будет предоставлять гарантии по кредитам малому бизнесу на общую сумму до 140 млрд юаней, отмечает "Синьхуа".

Также ЦБ Китая в понедельник произвел рекордные вливания ликвидности в финсектор - 502 млрд юаней за счет среднесрочных специальных кредитов (MTLF) для крупнейших финансовых учреждений.

Газета South China Morning Post обращает внимание на то, что заседание Госсовета прошло в понедельник, а не в среду, как обычно. Вероятно, оно было подготовкой к встрече членов Политбюро ЦК КПК, которая пройдет вскоре после возвращения председателя КНР Си Цзиньпина из турне по Африке 29 июля.

Во II квартале 2018 года рост ВВП Китая лишь немного замедлился - до 6,7% в годовом выражении с 6,8% кварталом ранее, но оказался самым слабым с 2016 года. В июне ослабление макроэкономических показателей было более заметным, аналитики связали его в том числе с торговой политикой США.

Рынок акций Китая во вторник вырос до максимума за месяц, индекс Shanghai Composite и индикатор "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 поднялись на 1,6%. Вместе с тем юань подешевел до минимума за 13 месяцев.