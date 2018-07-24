Российские спецслужбы ведут активную слежку за ФРГ - доклад немецкой контрразведки

Российские спецслужбы активно шпионят за ФРГ, утверждается в докладе германского Ведомства по охране конституции.

"Российские службы ведут слежку за Германией с задействованием больших организационных и финансовых ресурсов", - сказано в опубликованном во вторник докладе.

Шпионаж ведется во всех сферах "политики, экономики, науки, техники, вооружения".

"Большое значение для них играют в особенности те сферы политики, в которых могут быть приняты решения, способные влиять на российские интересы. Это сферы политики объединений внутри НАТО и ЕС и внешней политики Германии", - сказано в документе.