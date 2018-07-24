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Дальнее зарубежье 24.07.2018 18:15

В армии обороны Израиля рассказали, при каких обстоятельствах был сбит сирийский истребитель

Израильтяне в течение вторника неоднократно предупреждали, чтобы иностранные самолеты не входили несанкционированно в воздушное пространство страны, сообщил представитель армии обороны Израиля, комментируя ситуацию с уничтожением сирийского истребителя-бомбардировщика Су-22.

"Мы в течение вторника на нескольких языках и разными путями выступали с предупреждениями не проникать на нашу территорию. Сирийский самолет взлетел с базы Т4 в Сирии и быстро полетел в сторону Израиля, пока не был сбит", - приводит слова представителя армии обороны Израиля израильские СМИ.

Самолет упал на территории Сирии в южной части Голанских высот. Официально о судьбе пилота самолета не сообщается. В то же время, интернет-издание "Аль-Масдар" сообщает, что по имеющимся у него сведениям, пилот погиб. Издание сообщает, что речь идет о полковнике ВВС Сирии.

Ряд израильских СМИ указывают, что в Армии обороны Израиля не исключают, чьто сбитый самолет мог быть не Су-22, а бомбардировщиком Су-24.

По словам армейского представителя, "с ранних утренних часов отмечена активизация боев на территории Сирии, в том числе увеличилась и активность сирийских ВВС".

"Армия обороны Израиля поддерживает высокий уровень готовности и продолжит противодействовать нарушениям соглашения о разделении сил от 1974 года (соглашение, в соответствии с которым под эгидой ООН на границе Израиля и Сирии была учреждена демилитаризованная зона)", - отметил он.

В свою очередь газета "Гаарец" уточняет, что база T4, расположенная в провинции Хама, используется, в частности, иранскими силами в Сирии, а также на этой базе находится центр управлениям иранскими беспилотниками в регионе. Армия обороны Израиля в прошлом не менее двух раз уже наносила удары по этой базе.

Газета также напоминает, что уничтожение во вторник сирийского истребителя является вторым подобным инцидентом в период с 1985 года. В предыдущий раз израильские военные сбили сирийский самолет - Су-24 - в 2014 году в районе Голанских высот. Тогда оба сирийских пилота катапультировались и приземлились на территории Сирии.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, СИРИЯ, САМОЛЕТ, ПОДРОБНОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]