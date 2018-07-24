Еврокомиссия оштрафовала Asus, Philips, Pioneer и Denon на 111 млн евро за фиксирование цен

Европейская комиссия в понедельник оштрафовала четырех производителей потребительской электроники - Asus, Denon & Marantz, Philips и Pioneer - за фиксирование минимальных розничных цен в партнерских интернет-магазинах в нарушение антимонопольного законодательства ЕС.

Общая сумма штрафов превысила 111 млн евро, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

"В результате действий, предпринятых этими четырьмя компаниями, миллионы европейских потребителей платили повышенные цены за кухонную технику, фены, ноутбуки, наушники и многие другие продукты, что незаконно согласно антимонопольным правилам ЕС", - заявила член Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

В результате расследования Еврокомиссия выяснила, что если интернет-магазины продавали технику дешевле, чем хотелось производителям, их ждали штрафные меры вплоть до прекращения поставок.