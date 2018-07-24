Путин 26 июля в Йоханнесбурге встретится с Эрдоганом, обсудит сирийское урегулирование и энергопроекты - Ушаков

Президент РФ Владимир Путин 26 июля "на полях" саммита БРИКС в Йоханнесбурге проведет отдельную встречу с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, центральными темами которой станут взаимодействие двух стран в сирийском урегулировании и совместные проекты, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Будет обсуждаться двусторонка (двустороннее сотрудничество - ИФ), энергетические проекты и конечно сотрудничество в сирийском урегулировании, в частности, дальнейшие шаги в астанинском формате", - сказал Ю.Ушаков журналистам во вторник.
Он отметил, что президент Турции приглашен на саммит БРИКС в ЮАР в качестве лидера страны, председательствующий в важном региональном объединении - Организации исламского сотрудничества.
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