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Дальнее зарубежье 24.07.2018 18:46

Путин 26 июля в Йоханнесбурге встретится с Эрдоганом, обсудит сирийское урегулирование и энергопроекты - Ушаков

Президент РФ Владимир Путин 26 июля "на полях" саммита БРИКС в Йоханнесбурге проведет отдельную встречу с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, центральными темами которой станут взаимодействие двух стран в сирийском урегулировании и совместные проекты, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Будет обсуждаться двусторонка (двустороннее сотрудничество - ИФ), энергетические проекты и конечно сотрудничество в сирийском урегулировании, в частности, дальнейшие шаги в астанинском формате", - сказал Ю.Ушаков журналистам во вторник.

Он отметил, что президент Турции приглашен на саммит БРИКС в ЮАР в качестве лидера страны, председательствующий в важном региональном объединении - Организации исламского сотрудничества.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЛИДЕРЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]