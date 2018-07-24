Два человека погибли в крушении легкомоторного самолета в Московской области

Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье, два человека погибли.

Авария произошла в Серпуховском районе неподалеку от аэродрома Дракино, сообщили в региональном главке МЧС.

"Легкомоторный самолет выполнял учебно-тренировочный полет и потерпел крушение, есть пострадавшие", - сказали в главке.

Между тем источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что два человека, находившиеся на борту самолета, погибли.