Два человека погибли в крушении легкомоторного самолета в Московской области

Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье, два человека погибли.
Авария произошла в Серпуховском районе неподалеку от аэродрома Дракино, сообщили в региональном главке МЧС.
"Легкомоторный самолет выполнял учебно-тренировочный полет и потерпел крушение, есть пострадавшие", - сказали в главке.
Между тем источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что два человека, находившиеся на борту самолета, погибли.
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