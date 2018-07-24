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СНГ 24.07.2018 17:00

Два человека погибли в крушении легкомоторного самолета в Московской области

Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье, два человека погибли.

Авария произошла в Серпуховском районе неподалеку от аэродрома Дракино, сообщили в региональном главке МЧС.

"Легкомоторный самолет выполнял учебно-тренировочный полет и потерпел крушение, есть пострадавшие", - сказали в главке.

Между тем источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что два человека, находившиеся на борту самолета, погибли.

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Тэги: РОССИЯ, ПОДМОСКОВЬЕ, САМОЛЕТ, ПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]