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СНГ 24.07.2018 19:30

Путин планирует посетить Индию в октябре - Ушаков

Президент РФ Владимир Путин планирует посетить Индию с визитом в октябре текущего года, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Сейчас и индийцы, и мы готовимся к визиту нашего президента в Индию в октябре", - сказал он на брифинге в преддверии саммита БРИКС.

По словам Ю.Ушакова, этот визит будет ключевым событием росийско-индийских отношений.

Ю.Ушаков также рассказал, что В.Путин планирует встретиться с премьером Индии Нарендрой Моди "на полях" саммита БРИКС в четверг.

"День 26 июля - длинный, и он завершится встречей с премьер-министром Индии Нарендрой Моди", - сказал он.

Ю.Ушаков напомнил, что 21 мая в Сочи успешно прошла неформальная встреча В.Путина и Н.Моди.

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Тэги: РОССИЯ, ИНДИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]