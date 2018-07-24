Путин планирует посетить Индию в октябре - Ушаков

Президент РФ Владимир Путин планирует посетить Индию с визитом в октябре текущего года, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Сейчас и индийцы, и мы готовимся к визиту нашего президента в Индию в октябре", - сказал он на брифинге в преддверии саммита БРИКС.

По словам Ю.Ушакова, этот визит будет ключевым событием росийско-индийских отношений.

Ю.Ушаков также рассказал, что В.Путин планирует встретиться с премьером Индии Нарендрой Моди "на полях" саммита БРИКС в четверг.

"День 26 июля - длинный, и он завершится встречей с премьер-министром Индии Нарендрой Моди", - сказал он.

Ю.Ушаков напомнил, что 21 мая в Сочи успешно прошла неформальная встреча В.Путина и Н.Моди.