Путин и Трамп могут встретиться на G-20 в Буэнос-Айресе - Ушаков

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться на саммите "Двадцатки" в Аргентине или на других международных форумах, не исключил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Есть и другие варианты (помимо возможной встречи в Вашингтоне - ИФ), которые, как мне представляется, могут быть рассмотрены нашими руководителями", - сказал он на брифинге журналистам.

"Эта и упоминавшаяся мною встреча лидеров "двадцатки" в Буэнос-Айресе, может будут и другие международные форумы, в которых примут участие Трамп и Путин и, наверняка, будет обсуждаться и возможность встречи на этих форумах", - добавил он.