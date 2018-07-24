Лидеры БРИКС обсудят Сирию, КНДР, Иран

Лидеры стран БРИКС на юбилейном десятом саммите в Йоханнесбурге (ЮАР) 25-27 июля обсудят ситуацию в Сирии, на Корейском полуострове, а также вокруг иранской ядерной программы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Говоря на брифинге в преддверии саммита об основных темах дискуссии, Ю.Ушаков назвал "координацию действий по региональным проблемам, включая положение дел в Сирии и на Ближнем Востоке в целом, урегулирование ситуации на Корейском полуострове и вокруг иранской ядерной программы".

Ю.Ушаков рассказал, что по итогам саммита также планируется подписание ряда документов.

"В соответствии с практикой по итогам саммита лидеры примут Йоханнесбургскую декларацию. В ней планируется подвести итоги совместной работы, причем не только в год председательства ЮАР, но и за весь десятилетний период и отразить консолидированные подходы стран-участниц к дальнейшему развитию БРИКС, будут поставлены некоторые задачи на перспективу", - сказал он.

Кроме того, по словам Ю.Ушакова лидеры БРИКС обсудят шаги по дальнейшему совершенствованию деятельности объединения и развитие сотрудничества по приоритетным направлениям - политике и безопасности, торговле, экономики и финансам, культурно-гуманитарным связям.

Ю.Ушаков рассказал, что президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях саммита, которые пройдут 26-27 июля. Он пояснил, что 25 июля в рамках саммита проходит традиционное заседание делового форума БРИКС, на котором Россию представляет глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

В частности, рассказал помощник президента, на форуме будут заслушаны доклады о работе Делового совета и Нового банка развития.

"В составе совета форума принимают участие Белозеров (глава "РЖД" Олег Белозеров), Кирилл Дмитриев (глава РФПИ), Сергей Чемезов (глава "Ростеха"), Игорь Шувалов (глава Внешэкономбанка). Возглавляет российскую часть президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин", - сказал Ю.Ушаков.

В целом, говоря о составе российской делегации на саммите в ЮАР, Ю.Ушаков рассказал, что в нее войдут глава Минтранса Евгений Дитрих, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, глава Минэнерго Александр Новак, министр цифрового развития и связи и массовых коммуникаций Константин Носков, М.Орешкин и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"Также большая команда экспертов из МИД и Минфина. От Минфина традиционно в мероприятиях будет участвовать Сторчак (Сергей Сторчак, заместитель министра)", - сказал Ю.Ушаков.

"Также пригласили губернатора Челябинской области Дубровского, чтобы он набирался опыта в плане организационной стороны этого мероприятия", - добавил Ю.Ушаков.