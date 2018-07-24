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Внешняя политика 24.07.2018 17:40

Главы МИД Азербайджана и Турции проводят встречу в Баку

Главы МИД Азербайджана и Турции Эльмар Мамедъяров и Мовлуд Чавушоглу проводят во вторник встречу в Баку.

"Главы МИД Азербайджана и Турции проводят встречу в Баку в формате тет-а-тет", - сообщает твиттер МИД Азербайджана.

Как сообщалось ранее, М.Чавушоглу находится с однодневным визитом в Азербайджане для обсуждения вопросов двустороннего и регионального сотрудничества.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]