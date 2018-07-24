Главы МИД Азербайджана и Турции Эльмар Мамедъяров и Мовлуд Чавушоглу проводят во вторник встречу в Баку.

"Главы МИД Азербайджана и Турции проводят встречу в Баку в формате тет-а-тет", - сообщает твиттер МИД Азербайджана.

Как сообщалось ранее, М.Чавушоглу находится с однодневным визитом в Азербайджане для обсуждения вопросов двустороннего и регионального сотрудничества.

А.Азизов