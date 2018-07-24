Более 110 тыс. военнослужащих и 2,1 тыс. единиц вооружения были задействованы для обеспечения безопасности ЧМ-2018 - Шойгу

Вооруженные силы России совместно с другими федеральными органами выполнили большой объем задач по обеспечению безопасности футбольных матчей и торжественных мероприятий в городах проведения Чемпионата мира, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Среди них - противовоздушная оборона, инженерная, радиационная, химическая и биологическая разведка, противодиверсионное и поисково-спасательное обеспечение, радио- и радиотехнический контроль на спортивных объектах и маршрутах движения", - сказал С.Шойгу во вторник на заседании коллегии Минобороны РФ.
По его словам, "были задействованы 10 631 человек и 2 186 единиц вооружения и военной техники, в том числе 32 корабля и судна, 37 самолетов и 54 вертолета".
"Обследовано около 719 тысяч квадратных метров морской акватории", - сказал министр.
"Над футбольными аренами, фан-зонами и другими местами массового присутствия людей пресечены полеты беспилотных летательных аппаратов", - отметил он.
"Благодаря приняты мерам во время чемпионата мира по футболу не произошло ни одного серьезного происшествия, а нашим гостям он запомнился как грандиозный спортивный праздник, подаривший много положительных эмоций и новых друзей", - сказал С.Шойгу.
"Прошу Генеральный штаб представить предложения о поощрении должностных лиц, принимавших участие в мероприятиях по обеспечению безопасности чемпионата мира, дал поручение министр.
Он напомнил, что игры ЧМ прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Калининграде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Самаре и Саранске
С.Шойгу сообщил, что на коллегии будет рассмотрен ход выполнения майских указов президента России 2012 и 2018 годов и его поручений по итогам совещаний в Сочи.
"В частности, обсудим, как реализуются планы деятельности на 2016 - 2020 годы в Сухопутных и инженерных войсках, а также в Западном военном округе", - сказал министр.
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