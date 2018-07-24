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СНГ 24.07.2018 20:01

Более 110 тыс. военнослужащих и 2,1 тыс. единиц вооружения были задействованы для обеспечения безопасности ЧМ-2018 - Шойгу

Вооруженные силы России совместно с другими федеральными органами выполнили большой объем задач по обеспечению безопасности футбольных матчей и торжественных мероприятий в городах проведения Чемпионата мира, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Среди них - противовоздушная оборона, инженерная, радиационная, химическая и биологическая разведка, противодиверсионное и поисково-спасательное обеспечение, радио- и радиотехнический контроль на спортивных объектах и маршрутах движения", - сказал С.Шойгу во вторник на заседании коллегии Минобороны РФ.

По его словам, "были задействованы 10 631 человек и 2 186 единиц вооружения и военной техники, в том числе 32 корабля и судна, 37 самолетов и 54 вертолета".

"Обследовано около 719 тысяч квадратных метров морской акватории", - сказал министр.

"Над футбольными аренами, фан-зонами и другими местами массового присутствия людей пресечены полеты беспилотных летательных аппаратов", - отметил он.

"Благодаря приняты мерам во время чемпионата мира по футболу не произошло ни одного серьезного происшествия, а нашим гостям он запомнился как грандиозный спортивный праздник, подаривший много положительных эмоций и новых друзей", - сказал С.Шойгу.

"Прошу Генеральный штаб представить предложения о поощрении должностных лиц, принимавших участие в мероприятиях по обеспечению безопасности чемпионата мира, дал поручение министр.

Он напомнил, что игры ЧМ прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Калининграде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Самаре и Саранске

С.Шойгу сообщил, что на коллегии будет рассмотрен ход выполнения майских указов президента России 2012 и 2018 годов и его поручений по итогам совещаний в Сочи.

"В частности, обсудим, как реализуются планы деятельности на 2016 - 2020 годы в Сухопутных и инженерных войсках, а также в Западном военном округе", - сказал министр.

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Тэги: РОССИЯ, ФУТБОЛ, МИНОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]