Заместитель Государственного секретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон подтверждает позицию Вашингтона о неприемлемости сооружения газопровода "Северный поток-2".
"Хочу выразить непреклонную поддержку Украины со стороны США и категорическое сопротивление проекту "Северный поток-2". Хочу подчеркнуть необходимость поддержки надежного транзита газа через Украину. Мы все едины в США в части поддержки Украины", - сказал Ф.Феннон на встрече с П.Порошенко.
Его цитата приводится на сайте президента Украины Петра Порошенко. В свою очередь П.Порошенко подчеркнул важность координации "в вопросах недопущения строительства "Северного потока-2", как проекта, который угрожает не только энергетике Украины и Европы, а напрямую касается геополитической безопасности". "И я приветствую абсолютно четкую и последовательную позицию американского президента Дональда Трампа и американской администрации, американского правительства. Для нас это чрезвычайно важно", - подчеркнул П.Порошенко.
Стороны обсудили и другие вопросы энергетического сотрудничества между Украиной и США. "У нас очень большой перечень тем для обсуждения. Могу отметить, что сегодня впервые энергоблок Южно-Украинской атомной электростанции заработал на американском горючем компании Westinghouse", - сказал П.Порошенко, напомнив, что соответствующие договоренности были достигнуты во время его встреч с президентом США Дональдом Трампом.
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