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СНГ 24.07.2018 20:17

Представитель США выразил Порошенко поддержку по вопросу противодействия "Северному потоку-2"

Заместитель Государственного секретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон подтверждает позицию Вашингтона о неприемлемости сооружения газопровода "Северный поток-2".

"Хочу выразить непреклонную поддержку Украины со стороны США и категорическое сопротивление проекту "Северный поток-2". Хочу подчеркнуть необходимость поддержки надежного транзита газа через Украину. Мы все едины в США в части поддержки Украины", - сказал Ф.Феннон на встрече с П.Порошенко.

Его цитата приводится на сайте президента Украины Петра Порошенко. В свою очередь П.Порошенко подчеркнул важность координации "в вопросах недопущения строительства "Северного потока-2", как проекта, который угрожает не только энергетике Украины и Европы, а напрямую касается геополитической безопасности". "И я приветствую абсолютно четкую и последовательную позицию американского президента Дональда Трампа и американской администрации, американского правительства. Для нас это чрезвычайно важно", - подчеркнул П.Порошенко.

Стороны обсудили и другие вопросы энергетического сотрудничества между Украиной и США. "У нас очень большой перечень тем для обсуждения. Могу отметить, что сегодня впервые энергоблок Южно-Украинской атомной электростанции заработал на американском горючем компании Westinghouse", - сказал П.Порошенко, напомнив, что соответствующие договоренности были достигнуты во время его встреч с президентом США Дональдом Трампом.

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Тэги: УКРАИНА, США, РОССИЯ, ГАЗОПРОВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]