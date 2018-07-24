ГААД получит около 8 млн манатов на строительство автодороги в пригороде Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 7,9 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги в Гарадагском районе Баку.

Автодорога Локбатан-Гызылдаш соединяет 4 населенных пункта с населением 46 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Н.Аббасова