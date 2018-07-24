Волкер отверг возможность референдума в Донбассе

Референдум в Донбассе невозможен, что уже подтвердила администрация Белого дома, заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Белый дом уже сделал заявление, и он отклонил это предложение", - сказал он в интервью телеканалу "112 Украина" во вторник.

К.Волкер считает, что без контроля Украины над этими территориями люди живут в опасной ситуации, нет свободы передвижений, много людей выехали - "никакого референдума там не может быть, и он не может быть легитимным".