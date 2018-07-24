В Киеве сообщили об отказе Азербайджана выдать Украине подозреваемого в нападении на депутата Верховной Рады

Генпрокуратура Азербайджана отказала украинской стороне в удовлетворении запроса на экстрадицию Магомеда-Амина Саитова - одного из подозреваемых в избиении депутата Верховной Рады Украины Мустафы Найема в центре Киева.
"Генпрокуратура Азербайджана отказала в выдаче правонарушителя, ссылаясь на ряд причин, в том числе связанных с оценкой поведения самого Найема азербайджанскими властями", - написал заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин на своей странице в Facebook во вторник.
30 апреля 2018 года в центре Киева в результате конфликта на дороге неизвестные напали на народного депутата Мустафу Найема (фракция "Блок Петра Порошенко"). В результате избиения у депутата диагностировали перелом челюсти и сотрясение головного мозга.
5 мая министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что правоохранительные органы Азербайджана по требованию украинского следствия задержали 29-летнего подозреваемого в избиении М.Найема.
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