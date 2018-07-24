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СНГ 24.07.2018 18:27

В Киеве сообщили об отказе Азербайджана выдать Украине подозреваемого в нападении на депутата Верховной Рады

Генпрокуратура Азербайджана отказала украинской стороне в удовлетворении запроса на экстрадицию Магомеда-Амина Саитова - одного из подозреваемых в избиении депутата Верховной Рады Украины Мустафы Найема в центре Киева.

"Генпрокуратура Азербайджана отказала в выдаче правонарушителя, ссылаясь на ряд причин, в том числе связанных с оценкой поведения самого Найема азербайджанскими властями", - написал заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин на своей странице в Facebook во вторник.

30 апреля 2018 года в центре Киева в результате конфликта на дороге неизвестные напали на народного депутата Мустафу Найема (фракция "Блок Петра Порошенко"). В результате избиения у депутата диагностировали перелом челюсти и сотрясение головного мозга.

5 мая министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что правоохранительные органы Азербайджана по требованию украинского следствия задержали 29-летнего подозреваемого в избиении М.Найема.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЭКСТРАДИЦИЯ, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]