Глава парламента и министр обороны Турции совершат визит в Азербайджан - Чавушоглу

Спикер парламента Турции и министр обороны планируют посетить с визитом Азербайджан, заявил глава турецкого МИД Мовлуд Чавушоглу на пресс-конференции во вторник в Баку.

"Это традиция, после выборов в наших странах совершать взаимные визиты. Президент Ильхам Алиев после выборов совершил Турцию, президент Р.Т. Эрдоган после выборов совершил визит в Азербайджан. В ближайшее время Б.Йылдырым (глава парламента - ИФ) и министр обороны совершат визит в Азербайджан", - сказал М.Чавушоглу.

По его словам, Анкара и Баку проводят совместную работу в рамках подготовки к саммиту Совета тюркских стран, который состоится в августе в Киргизии.

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, в свою очередь, отметил, что Баку и Анкара защищают взаимные интересы на различных международных площадках.

Ф.Исазаде