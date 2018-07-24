Глава парламента и министр обороны Турции совершат визит в Азербайджан - Чавушоглу

Спикер парламента Турции и министр обороны планируют посетить с визитом Азербайджан, заявил глава турецкого МИД Мовлуд Чавушоглу на пресс-конференции во вторник в Баку.
"Это традиция, после выборов в наших странах совершать взаимные визиты. Президент Ильхам Алиев после выборов совершил Турцию, президент Р.Т. Эрдоган после выборов совершил визит в Азербайджан. В ближайшее время Б.Йылдырым (глава парламента - ИФ) и министр обороны совершат визит в Азербайджан", - сказал М.Чавушоглу.
По его словам, Анкара и Баку проводят совместную работу в рамках подготовки к саммиту Совета тюркских стран, который состоится в августе в Киргизии.
Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, в свою очередь, отметил, что Баку и Анкара защищают взаимные интересы на различных международных площадках.
Ф.Исазаде
ГААД получит около 8 млн манатов на строительство автодороги в пригороде Баку
Курс манат/доллар на 25 июля - 1,7 манат/$1
ТД Сокар Украина в I полугодии увеличил импорт газа в 4 раза
Азербайджан и Россия подпишут договор о сотрудничестве в области спорта
Доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в I полугодии выросли на 22%
Таможенники Азербайджана изъяли 49 кг опиума при попытке перевозки из Ирана в Европу
ГААД получит 7,5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
В Азербайджане около 700 населенных пунктов не подлежат газификации
В Азербайджане в 2019г подготовят новую Госпрограмму развития регионов
Путин и Трамп могут встретиться на G-20 в Буэнос-Айресе - Ушаков
Путин 26 июля в Йоханнесбурге встретится с Эрдоганом, обсудит сирийское урегулирование и энергопроекты - Ушаков
Еврокомиссия оштрафовала Asus, Philips, Pioneer и Denon на 111 млн евро за фиксирование цен
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
AccessBank объявляет тендер на курьерские услуги
Оператор Nar поздравил представителей прессы
Банк Республика организовал пресс-тур для представителей медиа
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений