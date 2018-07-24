Главы МИД Азербайджана и Армении могут провести новую встречу по Карабаху в рамках Генассамблеи ООН

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил о готовности к новой встрече с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном в рамках нагорно-карабахского урегулирования.
"Мы планируем новую встречу (с главой МИД Армении - ИФ). Соответствующая договоренность имеется с сопредседателями Минской группы ОБСЕ", - сказал Э.Мамедъяров на пресс-конференции во вторник.
По его словам, он готов к новой встрече.
"Она (встреча - ИФ) может состоятся на полях Генассамблеи ООН или раньше", - отметил Э.Мамедъяров.
Э.Мамедъяров подчеркнул, что первая встреча с новым главой МИД Армении состоялась в Брюсселе 11 июля. "В течение нескольких часов мы пытались узнать друг друга. Что касается разницы во взглядах в урегулировании конфликта между Налбандяном и Мнацаканяном, то могу сказать, что новый министр профессионал", - добавил глава МИД Азербайджана.
Он добавил, что армянская сторона попросила время для обсуждения вопроса о возможности встречи президента Азербайджана и премьер-министра Армении в рамках нагорно-карабахского урегулирования.
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