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СНГ 24.07.2018 18:42

Анкара окажет помощь Бишкеку в борьбе с последователями Гюлена - глава МИД Турции

Глава МИД Турции Мовлуд Чавушоглу заявил о планах Анкары оказать помощь Киргизии в борьбе с последователями течения FETO турецкого богослова Фетуллаха Гюлена.

"FETO открывает школы в различных странах. Эти школы затем внедряются в различные госструктуры. Но не все страны смогли своевременно пресечь их деятельность. К примеру, Киргизия. Там повсюду представители FETO. Они (Киргизия - ИФ) также является братской нам страной. Им нужно помочь в этой борьбе", - сказал М.Чавушоглу на пресс-конференции в Баку.

По его словам, Азербайджан доказал, что является братом Турции не только в хорошие, но и в плохие дни.

В результате попытки госпереворота в Турции в июле 2016 года погибли 250 человек, еще 2,2 тыс. получили ранения. Власти Турции обвиняют в подготовке переворота проживающего в США проповедника Ф.Гюлена и его организацию FETO.

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Тэги: ТУРЦИЯ, FETO, БОРЬБА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]