Анкара окажет помощь Бишкеку в борьбе с последователями Гюлена - глава МИД Турции

Глава МИД Турции Мовлуд Чавушоглу заявил о планах Анкары оказать помощь Киргизии в борьбе с последователями течения FETO турецкого богослова Фетуллаха Гюлена.

"FETO открывает школы в различных странах. Эти школы затем внедряются в различные госструктуры. Но не все страны смогли своевременно пресечь их деятельность. К примеру, Киргизия. Там повсюду представители FETO. Они (Киргизия - ИФ) также является братской нам страной. Им нужно помочь в этой борьбе", - сказал М.Чавушоглу на пресс-конференции в Баку.

По его словам, Азербайджан доказал, что является братом Турции не только в хорошие, но и в плохие дни.

В результате попытки госпереворота в Турции в июле 2016 года погибли 250 человек, еще 2,2 тыс. получили ранения. Власти Турции обвиняют в подготовке переворота проживающего в США проповедника Ф.Гюлена и его организацию FETO.