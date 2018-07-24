Анкара окажет помощь Бишкеку в борьбе с последователями Гюлена - глава МИД Турции

Глава МИД Турции Мовлуд Чавушоглу заявил о планах Анкары оказать помощь Киргизии в борьбе с последователями течения FETO турецкого богослова Фетуллаха Гюлена.
"FETO открывает школы в различных странах. Эти школы затем внедряются в различные госструктуры. Но не все страны смогли своевременно пресечь их деятельность. К примеру, Киргизия. Там повсюду представители FETO. Они (Киргизия - ИФ) также является братской нам страной. Им нужно помочь в этой борьбе", - сказал М.Чавушоглу на пресс-конференции в Баку.
По его словам, Азербайджан доказал, что является братом Турции не только в хорошие, но и в плохие дни.
В результате попытки госпереворота в Турции в июле 2016 года погибли 250 человек, еще 2,2 тыс. получили ранения. Власти Турции обвиняют в подготовке переворота проживающего в США проповедника Ф.Гюлена и его организацию FETO.
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