Анкара не обязана присоединяться к санкциям против Ирана и России - глава МИД Турции

Глава МИД Турции Мовлуд Чавушоглу подтвердил, что Анкара не поддерживает применение санкций против Ирана и России.

"Мы против санкций против Ирана. Мы не обязаны присоединяться к санкциям США, Европы и Великобритании против Ирана или России", - сказал М.Чавушоглу на пресс-конференции в Баку во вторник.

По его словам, неправильно "прижимать Иран в угол". "Выход США из ядерного соглашения по Ирану также считаем неправильным", - добавил он.