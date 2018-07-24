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Регион 24.07.2018 18:44

Анкара не обязана присоединяться к санкциям против Ирана и России - глава МИД Турции

Глава МИД Турции Мовлуд Чавушоглу подтвердил, что Анкара не поддерживает применение санкций против Ирана и России.

"Мы против санкций против Ирана. Мы не обязаны присоединяться к санкциям США, Европы и Великобритании против Ирана или России", - сказал М.Чавушоглу на пресс-конференции в Баку во вторник.

По его словам, неправильно "прижимать Иран в угол". "Выход США из ядерного соглашения по Ирану также считаем неправильным", - добавил он.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ИРАН, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]