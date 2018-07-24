Чавушоглу подтвердил поддержку Турцией позиции Азербайджана по Карабаху

Позиция Анкары в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта остается неизменной и основа на поддержке Азербайджана, заявил глава МИД Турции Мовлуд Чавушоглу.

"Позиция Турции в урегулировании карабахского конфликта остается неизменной, мы поддерживаем Азербайджан", - сказал М.Чавушоглу на пресс-конференции во вторник.

По его словам, он провел неформальную встречу с новым премьер-министров и главой МИД Армении (в Брюсселе - ИФ).

"Зограб Мнацаканян был послом Армении в Совете Европы, в то время когда я был представителем Турции в этой организации. Я проявил вежливость и поздравил его (с назначением на пост главы МИД Армении - ИФ). Он, в свою очередь, представил меня премьер-министру Армении (Николу Пашиняну - ИФ), которого я также поздравил. Но эти встречи и поздравления не меняют позиции Турции по Карабаху", - добавил он.