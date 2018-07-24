ФИФА назвала 10 номинантов на звание лучший игрок года

Международная федерация футбола (ФИФА) огласила список 10 номинантов на звание лучших игроков года, российских футболистов в списке нет.

В их числе - капитан французской сборной Антуан Гризманн, игроки сборной Франции Киллиан Мбаппе и Рафаэль Варан, капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, капитан сборной Аргентины Лионель Месси, капитан сборной Хорватии Лука Модрич, капитан сборной Англии Гарри Кейн, капитан сборной Египта Мохаммед Салах, бельгийские полузащитники Эден Азар и Кевин Де Брюйне.

Церемония вручения наград ФИФА пройдет 24 сентября в Лондоне.

Ранее был объявлен список номинантов на звание тренера года ФИФА. В их числе - тренер российской сборной Станислав Черчесов, тренер сборной Франции Дидье Дешам, тренер хорватской сборной Златко Далич, тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, тренер "Атлетико" Диего Симеоне, тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде и тренер "Реала"в сезоне 2017/2018 Зинедин Зидан.