Алиев соболезнует греческому коллеге в связи с многочисленными жертвами лесных пожаров вблизи Афин

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования своему греческому коллеге Прокопису Павлопулосу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате лесных пожаров.

«Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и раненных в результате лесных пожаров, бушующих вблизи Афин»,- говорится в послании И.Алиева.

Глава государства передал слова сочувствия и поддержки П.Павлопулос, родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненным.

По последним данным, разгоревшиеся в Греции сильные лесные пожары привели к гибели 74 человек.

В больницах в результате пожаров, по данным пожарной службы Греции, в настоящее время находятся 164 взрослых и 23 ребенка, отмечает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Ранее поступала информация о 60 погибших и 150 пострадавших.

В борьбе с пожарами в окрестностях греческой столицы задействованы сотни пожарных. Кроме того, многим местным пришлось покинуть свои дома. Так, по информации агентства "Ассошиэйтед пресс", морские пограничники Греции эвакуировали более 700 человек с местных пляжей, куда они бежали в попытках спастись от огня и дыма.

Наиболее крупные очаги возгорания, по данным СМИ, были зафиксированы к западу от Афин вблизи населенного пункта Кинета (порядка 50 км от Афин) и к северо-востоку от греческой столицы недалеко от порта Рафина (около 40 км от Афин).

Н.Аббасова