Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9851 RUR   0.027 GBR   2.2248 TRY   0.3583

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.46 Brent   73.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 40° Завтра 26° 36° 27 Июл 26° 36° 28 Июл 25° 35°

Дальнее зарубежье 24.07.2018 19:40

Алиев соболезнует греческому коллеге в связи с многочисленными жертвами лесных пожаров вблизи Афин

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования своему греческому коллеге Прокопису Павлопулосу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате лесных пожаров.

«Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и раненных в результате лесных пожаров, бушующих вблизи Афин»,- говорится в послании И.Алиева.

Глава государства передал слова сочувствия и поддержки П.Павлопулос, родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненным.

По последним данным, разгоревшиеся в Греции сильные лесные пожары привели к гибели 74 человек.

В больницах в результате пожаров, по данным пожарной службы Греции, в настоящее время находятся 164 взрослых и 23 ребенка, отмечает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Ранее поступала информация о 60 погибших и 150 пострадавших.

В борьбе с пожарами в окрестностях греческой столицы задействованы сотни пожарных. Кроме того, многим местным пришлось покинуть свои дома. Так, по информации агентства "Ассошиэйтед пресс", морские пограничники Греции эвакуировали более 700 человек с местных пляжей, куда они бежали в попытках спастись от огня и дыма.

Наиболее крупные очаги возгорания, по данным СМИ, были зафиксированы к западу от Афин вблизи населенного пункта Кинета (порядка 50 км от Афин) и к северо-востоку от греческой столицы недалеко от порта Рафина (около 40 км от Афин).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРЕЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


Похожие новости


Президент Алиев обсудил с послом Греции вопрос увеличения взаимного товарооборота Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Греции в Баку Посол Греции завершил дипмиссию в Баку – МИД Азербайджана Граждане Азербайджана не пострадали во время землетрясения в Турции и Греции – МИД Первый вице-президент Азербайджана приглашена в Грецию на торжества по случаю 25-летия азербайджано-греческих дипотношений Система Monex азербайджанского Muganbank начала обслуживать денежные переводы между Азербайджаном и Грецией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]