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24.07.2018 19:23

Тереза Мэй решила взять переговоры с ЕС по Brexit под собственный контроль

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что отныне она будет лично руководить переговорами по выходу Великобритании из ЕС, сообщает во вторник издание "Индепендент".

"Я буду во главе переговоров с Европейским союзом, а министр по делам выхода из Европейского союза (Доминик Рааб - ИФ) будет выступать в качестве моего представителя", - говорится в заявлении Т.Мэй.

Т.Мэй отметила, что министерство по делам Brexit продолжит руководить подготовкой британского правительства к выходу из ЕС. В этой связи министерство наберет новых сотрудников, также в министерство по Brexit перейдет ряд сотрудников секретариата кабинета министров Великобритании.

В последнее время в Великобритании не стихают разногласия по условиям выхода Великобритании из ЕС. В этом месяце из-за разногласий по Brexit правительство покинули министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

После ухода Д.Дэвиса британские СМИ писали, что у него были "сложные отношения" с координатором ЕС на переговорах с Великобританией Мишелем Барнье, и в Великобритании надеются, что под руководством Д.Рааба отношения улучшатся.

Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕС, ПЕРЕГОВОРЫ, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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