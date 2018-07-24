Тереза Мэй решила взять переговоры с ЕС по Brexit под собственный контроль

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что отныне она будет лично руководить переговорами по выходу Великобритании из ЕС, сообщает во вторник издание "Индепендент".
"Я буду во главе переговоров с Европейским союзом, а министр по делам выхода из Европейского союза (Доминик Рааб - ИФ) будет выступать в качестве моего представителя", - говорится в заявлении Т.Мэй.
Т.Мэй отметила, что министерство по делам Brexit продолжит руководить подготовкой британского правительства к выходу из ЕС. В этой связи министерство наберет новых сотрудников, также в министерство по Brexit перейдет ряд сотрудников секретариата кабинета министров Великобритании.
В последнее время в Великобритании не стихают разногласия по условиям выхода Великобритании из ЕС. В этом месяце из-за разногласий по Brexit правительство покинули министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и глава МИД Великобритании Борис Джонсон.
После ухода Д.Дэвиса британские СМИ писали, что у него были "сложные отношения" с координатором ЕС на переговорах с Великобританией Мишелем Барнье, и в Великобритании надеются, что под руководством Д.Рааба отношения улучшатся.
Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.
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