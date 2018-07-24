США отправят на учения "Noble Partner 2018" ("Достойный партнер 2018") в Грузию более тысячи военнослужащих и тяжелую технику, сообщают во вторник грузинские СМИ со ссылкой на министерство обороны Грузии.
Сообщается, что в учениях, которые начнутся 1 августа, примут участие 1 тысяча 170 американских военнослужащих, пять танков "Абрамс" (M1A2 Abrams) и другая военная техника США, включая бронетранспортеры "Страйкер" и боевые машины пехоты "Брэдли".
К учениям также будут подключены американские боевые вертолеты "Апач".
Ранее Минобороны Грузии сообщило, что американская военная техника прибудет морским путем в порт Поти, откуда уже своим ходом отправится на военную базу в Вазиани (в окрестностях Тбилиси).
По информации грузинских СМИ, в учениях также примут участие около 1,3 тыс. военнослужащих вооруженных сил Грузии и 500 военнослужащих других стран. Всего в учениях планируется задействовать около 140 единиц военной техники.
Как заявил накануне в ходе брифинга в министерстве обороны глава ведомства Леван Изория, Грузия примет многонациональные учения "Noble Partner" в четвертый раз.
По его словам, "в нынешнем году увеличено число стран и количество военнослужащих, которые примут участие в учениях".
"Это еще раз подтверждает растущую поддержку Грузии со стороны США и других стран - членов НАТО и партнеров альянса", - сказал министр, отметив, что учения направлены на укрепление мира и стабильности в регионе.
Ранее в Минобороны заявили, что в учениях "Noble Partner 2018", которые продлятся до 15 августа, примут участие более трех тысяч военнослужащих 13 стран - Грузии, США, Великобритании, Германии, Эстонии, Франции, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины, Азербайджана и Армении.
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