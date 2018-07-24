Аномальная жара в Японии за сутки привела к гибели восьми человек

По меньшей мере восемь человек скончались за прошедшие сутки из-за крайне жаркой погоды в Японии, передает во вторник японский телеканал NHK.

По данным телеканала, четверо из них умерли в префектуре Айти в центральной части Японии, еще четыре жертвы аномальной жары проживали в других японских префектурах - Ямагути, Кагава, Эхиме и Коти.

Кроме того, 1830 человек пострадали за сутки в результате аномальной жары: они были госпитализированы с симптомами теплового удара.

Ранее СМИ сообщили, что метеорологи на этой неделе зарегистрировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений в Японии - 41,1 градуса Цельсия. Рекорд был зафиксирован в понедельник в районе города Кумагая в префектуре Сайтама к северу от Токио.