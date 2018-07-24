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Дальнее зарубежье 24.07.2018 19:28

Аномальная жара в Японии за сутки привела к гибели восьми человек

По меньшей мере восемь человек скончались за прошедшие сутки из-за крайне жаркой погоды в Японии, передает во вторник японский телеканал NHK.

По данным телеканала, четверо из них умерли в префектуре Айти в центральной части Японии, еще четыре жертвы аномальной жары проживали в других японских префектурах - Ямагути, Кагава, Эхиме и Коти.

Кроме того, 1830 человек пострадали за сутки в результате аномальной жары: они были госпитализированы с симптомами теплового удара.

Ранее СМИ сообщили, что метеорологи на этой неделе зарегистрировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений в Японии - 41,1 градуса Цельсия. Рекорд был зафиксирован в понедельник в районе города Кумагая в префектуре Сайтама к северу от Токио.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ЖАРА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]