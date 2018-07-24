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СНГ 24.07.2018 20:30

Срок безвизового пребывания иностранцев в Белоруссии увеличен с пяти до 30 суток

Срок безвизового пребывания иностранных граждан в Белоруссии увеличен до 30 суток при условии их въезда в страну и последующего выезда через Государственную границу в Национальном аэропорту Минск, сообщает пресс-служба главы государства.

Соответствующий указ президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал 24 июля.

По информации пресс-службы, в документе актуализирован перечень государств, граждане которых вправе воспользоваться режимом безвизового въезда и выезда: из него исключены страны, с которыми Белоруссия заключила двусторонние соглашения о взаимной отмене виз.

"Для безвизового въезда в Беларусь иностранным гражданам необходимо при себе иметь действительный паспорт или заменяющий его документ, предназначенный для выезда за границу, деньги (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам (1 базовая величина = Br24,5), либо 50 базовым величинам, если пребывание составит полные 30 дней), действующий в Беларуси медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро", - говорится в сообщении.

При этом для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Индии, Ливана, Намибии и Самоа обязательным дополнительным требованием является наличие в паспорте действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов с подтверждением в них вылета из Национального аэропорта Минск в течение 30 дней с даты въезда.

Кроме того, продолжили в пресс-службе, в отношении граждан Китая данный порядок безвизового въезда в Белоруссию будет применяться до 10 августа 2018 года - до вступления в силу двустороннего соглашения о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов.

"Порядок безвизового передвижения через аэропорт не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также планирующих вылететь в российские аэропорты, поскольку данные рейсы являются внутренними и пограничный контроль на них не осуществляется", - подчеркнули в пресс-службе.

Безвизовый режим также не распространяется на иностранных граждан, следующих в Белоруссию для трудоустройства, ведения коммерческой деятельности и обучения, длительность которого превышает 30 суток.

Срок безвизового пребывания исчисляется в целых календарных сутках. Первым суткам соответствует дата прибытия, последним - дата убытия (вне зависимости от времени прибытия или убытия). При этом срок безвизового пребывания не может быть продлен сверх установленных 30 суток.

Иностранные граждане, планирующие находится в Белоруссии более пяти рабочих дней, должны будут зарегистрироваться в органах внутренних дел по месту своего пребывания в стране. При проживании в гостиницах, хостелах, санаториях и прочих коллективных средствах размещения регистрация осуществляется администрациями этих учреждений по умолчанию во время заселения.

"Принятие указа призвано способствовать дальнейшему развитию белорусской туристической отрасли, обеспечить доступность санаторного и медицинского туризма в Беларуси, стать одним из немаловажных факторов содействия развитию экономики страны, включенности Беларуси в мирохозяйственные связи, усилить ее позицию как удобной площадки для организации международных форумов, конференций, фестивалей, спортивных состязаний", - подчеркнули в пресс-службе.

Документ вступает в силу после официального опубликования.

В настоящее время срок безвизового пребывания иностранцев в Белоруссии составляет пять дней.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ИНОСТРАНЦЫ, ВИЗЫ, РЕЖИМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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