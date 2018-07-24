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ТЭК 24.07.2018 19:55

Цена нефти подскочила, цена Brent выросла до $73,9 за баррель

Стоимость нефти эталонных марок активно увеличивается во вторник, инвесторы ожидают данных о запасах углеводородов в США и следят за ситуацией вокруг Ирана

Сентябрьский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:39 мск вырос на $0,82 (1,12%) - до $73,88 за баррель.

Котировка WTI с поставкой в сентябре на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 96 центов (1,41%) - до $68,85 за баррель.

Текущий конфликт между США и Ираном вызывает опасения резкого сокращения поставок иранской нефти на мировой рынок, отмечают аналитики. США намерены добиваться снижения экспорта топлива из Ирана до нуля, заявил накануне госсекретарь США Майк Помпео.

В мае президент США Дональд Трамп принял решение выйти из ядерного соглашения с Ираном и повторно ввести санкции в отношении страны, включая запрет на поставки нефти. Его не поддержали другие участники соглашения, и в настоящее время ситуация остается неясной.

При этом накануне Д.Трамп и президент Ирана Хассан Рухани обменялись взаимными угрозами, что подстегнуло страхи инвесторов.

По мнению экспертов, после введения санкций экспорт нефти из Ирана может упасть на 1 млн баррелей в сутки с текущих 2,5 млн б/с.

Инвесторы также ждут данных о коммерческих запасах нефти в США, которые будут обнародованы в среду в 17:30 мск. Эксперты в среднем ожидают, что отчет Минэнерго укажет на сокращение запасов на прошлой неделе на 3,1 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API), собирающего информацию на добровольной основе, станут известны в ночь со вторника на среду.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА Р

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]