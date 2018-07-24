Цена нефти подскочила, цена Brent выросла до $73,9 за баррель

Стоимость нефти эталонных марок активно увеличивается во вторник, инвесторы ожидают данных о запасах углеводородов в США и следят за ситуацией вокруг Ирана
Сентябрьский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:39 мск вырос на $0,82 (1,12%) - до $73,88 за баррель.
Котировка WTI с поставкой в сентябре на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 96 центов (1,41%) - до $68,85 за баррель.
Текущий конфликт между США и Ираном вызывает опасения резкого сокращения поставок иранской нефти на мировой рынок, отмечают аналитики. США намерены добиваться снижения экспорта топлива из Ирана до нуля, заявил накануне госсекретарь США Майк Помпео.
В мае президент США Дональд Трамп принял решение выйти из ядерного соглашения с Ираном и повторно ввести санкции в отношении страны, включая запрет на поставки нефти. Его не поддержали другие участники соглашения, и в настоящее время ситуация остается неясной.
При этом накануне Д.Трамп и президент Ирана Хассан Рухани обменялись взаимными угрозами, что подстегнуло страхи инвесторов.
По мнению экспертов, после введения санкций экспорт нефти из Ирана может упасть на 1 млн баррелей в сутки с текущих 2,5 млн б/с.
Инвесторы также ждут данных о коммерческих запасах нефти в США, которые будут обнародованы в среду в 17:30 мск. Эксперты в среднем ожидают, что отчет Минэнерго укажет на сокращение запасов на прошлой неделе на 3,1 млн баррелей.
Данные Американского института нефти (API), собирающего информацию на добровольной основе, станут известны в ночь со вторника на среду.
Чавушоглу подтвердил поддержку Турцией позиции Азербайджана по Карабаху
Главы МИД Азербайджана и Армении могут провести новую встречу по Карабаху в рамках Генассамблеи ООН
Глава парламента и министр обороны Турции совершат визит в Азербайджан - Чавушоглу
Анталья в 2018 году проведет лучший летний туристический сезон в своей истории
ФИФА назвала 10 номинантов на звание лучший игрок года
Азербайджан и Россия подпишут договор о сотрудничестве в области спорта
ГААД получит 7,5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
В Азербайджане около 700 населенных пунктов не подлежат газификации
В Азербайджане в 2019г подготовят новую Госпрограмму развития регионов
Nike повысит зарплаты более 7 тыс. сотрудников на 10%
Минобороны РФ призывает США не мешать мирному процессу в Сирии и приступать к ускоренному выводу из страны своих военных
Спасенные из затопленной пещеры в Таиланде подростки станут послушниками в буддийском храме
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
AccessBank объявляет тендер на курьерские услуги
Оператор Nar поздравил представителей прессы
Банк Республика организовал пресс-тур для представителей медиа
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений