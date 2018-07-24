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Дальнее зарубежье 24.07.2018 20:50

Трамп опасается, что Россия будет стремиться помочь демократам на предстоящих выборах в США

Президент США Дональд Трамп во вторник выразил обеспокоенность тем, что Россия может попытаться повлиять на предстоящие выборы в США, помогая при этом Демократической партии.

"Я очень обеспокоен тем, что Россия будет очень жестко бороться за то, чтобы повлиять на предстоящие выборы. Учитывая тот факт, что ни один президент не был жестче по отношению к России, чем я, они будут очень яро выступать за демократов. Они определенно не хотят Трампа", - написал Д.Трамп в Twitter.

В ноябре 2018 года в США пройдут так называемые промежуточные выборы, в ходе которых будут переизбираться 35 из 100 сенаторов США, а также - все члены палаты представителей.

Американские политики неоднократно выражали опасения по поводу возможного вмешательства России в промежуточные выборы в США. Сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен предложили законопроект, который автоматически вводит санкции против стран, вмешивающихся в выборы в США. По словам авторов законопроекта, в нем содержится список санкций, который будет немедленно применен в отношении России, если нацразведка США установит, что страна вмешивалась в американские выборы.

На данный момент в США под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера проходит расследование якобы вмешательства России в президентские выборы 2016 года, а также возможных связей предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с Россией. Москва отвергает все обвинения.

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Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ, ОПАСЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]