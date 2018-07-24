Минобороны РФ призывает США не мешать мирному процессу в Сирии и приступать к ускоренному выводу из страны своих военных

США следует приступить к ускоренному выводу военнослужащих с территории Сирии, если они не видят возможности для сотрудничества с РФ и властями САР по вопросу возвращения беженцев, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Так он прокомментировал заявление командующего силами США на Ближнем Востоке Джозефа Вотела, который заявил в интервью американскому телеканалу "Эй-Би-Си" о невозможности взаимодействия с Россией по возвращению беженцев в Сирию из-за ее "продолжительной поддержки президента Асада".

"Если нынешний командующий силами США на Ближнем Востоке не видит для такого взаимодействия возможностей, то лучшим выходом будет не мешать мирному процессу и приступить к ускоренному выводу военнослужащих США с территории Сирии", - сказал И.Конашенков.

"Своими заявлениями генерал Вотел не только дискредитировал официальную позицию своего верховного главнокомандующего, но и усугубил незаконность по международному праву и законодательству США военного присутствия американских военнослужащих в Сирии", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

По словам И.Конашенкова, "официальным правовым прикрытием незаконного военного вмешательства США в сирийский конфликт всегда называлось спасение Сирии от террористов ИГИЛ и группировки "Джабхат ан-Нусра".

"До вступления в 2015 году России в борьбу с терроризмом в Сирии из-за бездействия США и так называемой "международной коалиции", количество террористов и подконтрольной им территории только увеличивалось", - сказал представитель Минобороны РФ.

"За прошедшие три года сирийскими правительственными войсками при поддержке ВКС России освобождена от террористов практически вся территория станы", - сообщил И.Конашенков.

"Не знать этих важнейших изменений обстановки в Сирии для командующего силами США на Ближнем Востоке просто невозможно", - заявил он.

И.Конашенков сказал, что первоочередная задача в Сирии - восстановление мирной жизни и возвращение беженцев.

"Для оказания помощи сирийским властям Россией создан и начал работу в Сирии Центр приема, распределения и размещения беженцев. Российской военно-транспортной авиацией организована доставка гумпомощи, предметов первой необходимости и лекарств из России, Армении, Франции и, в скором времени, от других стран", - заявил генерал.

20 июля Минобороны РФ сообщило, что по итогам российско-американского саммита в Хельсинки Москва передала Вашингтону предложения по совместному финансированию восстановления Сирии, сотрудничеству по проблеме сирийских беженцев.

"Пакет предложений предусматривает разработку совместного плана по возвращению беженцев к местам доконфликтного проживания, первоочередное возвращение сирийских граждан из Ливана и Иордании, создание на базе Амманского мониторингового центра совместной российско-американо-иорданской группы, а также формирование аналогичной группы на территории Ливана", - сказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Нами предложено создать совместную группу по финансированию восстановления инфраструктуры Сирии", - сказал он.