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Дальнее зарубежье 24.07.2018 21:37

Nike повысит зарплаты более 7 тыс. сотрудников на 10%

Американский производитель спортивных товаров Nike Inc. планирует увеличить зарплаты для 10% своих сотрудников на 10% для более справедливого распределения оплаты труда, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на внутреннюю служебную записку руководства компании.

Глобальный штат Nike насчитывает 74 тыс. человек, так что повышение затронет более 7 тыс. сотрудников.

Кроме того, с этого финансового года, который начался 1 июня, компания пересмотрит свои правила относительно бонусов. Теперь вместо того, чтобы получать бонус в зависимости от целого ряда индивидуальных показателей и достижений локальных команд, сотрудники будут получать вознаграждение в случае достижения всей компанией целевого показателя EBITDA.

Данные изменения стали следствием масштабного пересмотра политики Nike в отношении работы с кадрами, который проводился в последние месяцы.

Акции Nike снижаются в ходе торгов во вторник на 0,4%. С начала года капитализация компании подскочила на 22%, до $123,4 млрд.

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Тэги: NIKE, ЗАРПЛАТЫ, ПОВЫШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]