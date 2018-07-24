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Дальнее зарубежье 24.07.2018 20:59

Спасенные из затопленной пещеры в Таиланде подростки станут послушниками в буддийском храме

Группа из 11 членов юниорской футбольной команды и их сопровождающий приняли участие в буддийской церемонии, чтобы временно принять монашеский постриг, сообщают во вторник западные СМИ.

Церемония транслировалась местными властями в соцсети Facebook и знаменует начало периода в девять дней, в течение которых подростки и их тренер будут жить в храме.

Таким образом, они намерены создать хорошую карму для тех, кто принял участие в операции по их спасению из затопленной пещеры. В частности, это касается погибшего в ходе операции отставного пловца тайского спецсназа.

На прошлой неделе спасателям удалось вызволить из пещеры всю группу из 12 членов юниорской футбольной команды и их тренера, которые больше двух недель были заблокированы в затопленной пещере на севере Таиланда.

За операцией по их спасению активно следили во всех странах мира. Для эвакуации детей задействовали десятки опытных водолазов, в том числе иностранных специалистов, которые приехали, в частности, из Великобритании и Австралии.

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Тэги: ТАИЛАНД, ДЕТИ, БУДДИЗМ, ЦЕРЕМОНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]