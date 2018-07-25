Парламентские выборы стартовали в Пакистане

В среду в Пакистане начались всеобщие выборы в нижнюю палату парламента - Национальную ассамблею - и региональные законодательные органы.

По оценкам, в выборах примут участие около 105 млн граждан страны. Среди них - 19 млн человек - женщин и молодых людей - будут участвовать в выборах впервые.

В нижней палате парламента 272 места, на них претендуют более 3,7 тыс. кандидатов.

Главная борьба, как ожидается, развернется между тремя основными партиями страны - "Пакистанская мусульманская лига", "Движение за справедливость" и "Пакистанская народная партия".

Вместе с тем, наблюдатели отмечают, что ни одна из них по итогам выборов не сможет набрать большинство голосов для формирования собственного правительства, что должно привести к созданию коалиционного кабинета министров.

С учетом возможных террористических атак выборы проходят при повышенных мерах безопасности, их обеспечивают полиция, сотрудники спецслужб и военные.