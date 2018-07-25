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Дальнее зарубежье 25.07.2018 09:15

Представитель госдепа подтвердил в Киеве позицию США по "Северному потоку-2"

Помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнк Фэннон подтвердил в Киеве, что Вашингтон выступает против строительства газопровода "Северный поток-2", сообщил американский госдепартамент.

"Во время встреч с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, председателями комитетов Верховной рады... помощник госсекретаря Фэннон подчеркнул, что США решительно выступают против "Северного потока-2" и более широких попыток России использовать энергетику для нанесения ущерба Украине и подрыва безопасности Европы", - говорится в заявлении представителя госдепа Хизер Нойерт, поступившем в "Интерфакс".

Ф.Фэннон также обсудил в Киеве 22-24 июля важность продолжения реформ в украинском энергетическом секторе, что является "ключом к построению стабильной, процветающей, демократической и свободной Украины", отметила Х.Нойерт.

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Тэги: США, УКРАИНА, РОССИЯ, ГАЗОПРОВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]