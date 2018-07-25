Помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнк Фэннон подтвердил в Киеве, что Вашингтон выступает против строительства газопровода "Северный поток-2", сообщил американский госдепартамент.

"Во время встреч с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, председателями комитетов Верховной рады... помощник госсекретаря Фэннон подчеркнул, что США решительно выступают против "Северного потока-2" и более широких попыток России использовать энергетику для нанесения ущерба Украине и подрыва безопасности Европы", - говорится в заявлении представителя госдепа Хизер Нойерт, поступившем в "Интерфакс".

Ф.Фэннон также обсудил в Киеве 22-24 июля важность продолжения реформ в украинском энергетическом секторе, что является "ключом к построению стабильной, процветающей, демократической и свободной Украины", отметила Х.Нойерт.