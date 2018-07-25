Лавров и Помпео затронули в Хельсинки тему российской дипсобственности в США - Ушаков

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео на встрече в Хельсинки затронули вопрос о возвращении изъятой на американской территории дипломатической собственности России.
"Насколько я знаю, когда министр Лавров вел переговоры с Помпео, они затрагивали эту тему", - сказал Ю.Ушаков, слова которого в среду приводит газета "Известия".
При этом помощник президента РФ не стал вдаваться в подробности, отмечает издание.
В конце декабря 2016 года администрация президента США Барака Обамы очередные новые санкции в отношении РФ. Из США были высланы 35 российских дипломатов и члены их семей, закрыт доступ к загородным "дачам" постпредства РФ при ООН в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне, которые являются собственностью РФ.
В начале сентября 2017 года по решению властей США были закрыты генконсульство России в Сан-Франциско и здания торгового представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке.
26 марта 2018 года администрация президента США объявила о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле в связи с ситуацией вокруг отравления в британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Кроме того, американская сторона потребовала освободить здание резиденции генконсула РФ в Сиэтле, которое является российской дипсобственностью.
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