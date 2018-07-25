Путин и Трамп обсуждали возможность референдума в Донбассе - Ушаков

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков подтвердил, что лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите в Хельсинки обсуждали возможность проведения в Донбассе референдума о статусе самопровозглашенных республик.

"Это предложение (о референдуме в Донбассе - ИФ) обсуждалось, пока реакции нет", - сказал Ю.Ушаков, слова которого приводит в среду газета "Известия".