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Дальнее зарубежье 25.07.2018 10:00

Трамп готов отказаться от пошлин на товары стран ЕС на взаимной основе

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов отказаться от взимания ввозных пошлин на европейские товары в том случае, если ЕС откажется облагать пошлинами товары, импортируемые из США.

"Завтра (представитель - ИФ) Евросоюза прибывает в Вашингтон для заключения сделки по торговле. У меня есть предложение: США и ЕС отказываются от всех тарифов, ограничений и субсидий!", - написал американский президент в своем Твиттере.

Он при этом добавил: "Мы к этому готовы, а они - нет".

Переговоры по торговым проблемам будут обсуждаться Д.Трампом с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, который прибывает в США с визитом.

Отношения между Европой и США обострились после объявления Д.Трампом о введении ввозных таможенных пошлин на европейские сталь и алюминий.

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Тэги: США, ЕС, ПОШЛИНЫ, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]