Пентагон продолжит производство противотанковых комплексов для Украины и ряда других стран

Пентагон заключил контракт на сумму более $307,5 млн на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для поставок за рубеж, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Комплексы планируется поставить Украине, Австралии, Эстонии, Литве, Тайваню и Турции.

В соответствии с контрактом производство этой партии комплексов должно быть завершено к 31 августа 2021 года. Производством будет заниматься консорциум Raytheon-Lockheed Martin Javelin.

Администрация президента Дональда Трампа одобрила продажу летальных вооружений Украине в 2017 году, первая партия Javelin уже поставлена.