Пропал одномоторный самолет, летевший из Новосибирска в Томск

Одномоторный самолет "Cirrus", летевший из новосибирского аэропорта "Северный" в аэропорт Томска, не прибыл в конечный пункт назначения, сообщает пресс-служба новосибирского управления МЧС.
"Со слов охраны аэропорта "Северный", самолет взлетел в 06:10 (02:10 мск), и проследовал в направлении поселка Мочище. В установленное время - 08:00 (04:00 мск) в конечный пункт назначения - Томск - самолет не прибыл", - говорится в пресс-релизе.
В настоящее время организованы поиски на береговой линии на акватории реки Обь от Мочища до населенного пункта Пристань-Почта.
Также готов к вылету и проведению поисковых работ вертолет Ми-8, оперативные группы администрации Колыванского района.
В свою очередь в пресс-службе главного управления МЧС по Томской области агентству "Интерфакс-Сибирь" уточнили, что на борту находился один человек.
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