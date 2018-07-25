Нефть продолжает дорожать на данных о запасах в США, цена Brent - $73,9 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в ходе торгов в среду на новости о сокращении запасов топлива в США на прошлой неделе.

Кроме того, поддержку рынку оказывают планы властей Китая по наращиванию госрасходов, что будет способствовать росту спроса на нефть, а также опасения относительно санкций США в отношении Ирана, которые могут привести к перебоям поставок топлива из этой страны, сообщает Dow Jones.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 МСК подорожали на $0,47 (0,64%) - до $73,91 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена увеличилась на $0,38 (0,52%) и составляла на закрытие $73,44 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь утром в среду выросли на $0,19 (0,28%) - до $68,71 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена повысилась на $0,63 (0,93%), завершив торги на отметке $68,52 за баррель.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США упали на прошлой неделе на 3,16 млн баррелей, бензина - на 4,87 млн баррелей, дистиллятов - на 1,32 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду в 17:30 МСК. Аналитики и трейдеры, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозируют снижение резервов нефти на 2,9 млн баррелей.