Таджикистан потрясен убийством пятилетней таджикской девочки в РФ, требует сурово наказать преступника - МИД

Таджикистан возмущен жестоким убийством таджикской девочки в Подмосковье, призывает российские власти тщательно расследовать преступление и сурово наказать виновного, говорится в ноте МИД Таджикистана переданной в МИД РФ.
"В Таджикистане вызвало крайнее возмущение и потрясение жестокое убийство 22 июля 2018 года в городе Серпухове пятилетней гражданки Республики Таджикистан Хувайдо Тиллозода. Таджикская сторона призывает соответствующие органы Российской Федерации провести тщательное расследование зверского преступления по отношению к ребенку и требует сурового наказания преступника, совершившего это бесчеловечное деяние", - говорится в документе, текст которого опубликован на сайте МИД Таджикистана.
Отмечается, что дипломатические и консульские ведомства Таджикистана в РФ будут постоянно находиться в контакте с соответствующими органами России до полного расследования преступления и вынесения приговора.
Кроме того сообщается, что посольство Таджикистана в России оказывает всякую поддержку семье погибшей девочки, и готовит все необходимые документы для отправки тела на родину.
Как сообщалось, 22 июля с детской площадки в Серпухове пропала пятилетняя девочка. Незамедлительно были организованы ее поиски, но, несмотря на все усилия волонтеров отряда "Лиза Алерт", найти живым ребенка не удалось - была обнаружена спортивная сумка, в которой находилось тело пропавшей девочки. Позднее был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления - житель Серпуховского района Московской области Александр Сёмин.
Суд в Подмосковье арестовал подозреваемого в надругательстве и убийстве девочки жителя Серпуховского района, сообщила накануне представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.
По данному факту расследуется уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство), ч.4 ст.131 УК РФ (изнасилование) и ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), А.Семину грозит максимальный срок наказания, вплоть до пожизненного заключения.
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