Более 30 человек стали жертвами теракта на юге Сирии - СМИ

В результате взрыва, устроенного террористом-смертником в городе Эс-Суведа на юге Сирии, погибли 32 человека, имеются многочисленные раненые, сообщают СМИ со ссылками на собственные источники.

Взрыв прогремел недалеко от городского рынка, уточняет сирийские СМИ.

По информации агентства САНА, были предотвращены еще два теракта, правоохранителям удалось уничтожить двух боевиков до того, как они привели взрывные устройства в действие.