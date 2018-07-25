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Дальнее зарубежье 25.07.2018 10:04

Более 30 человек стали жертвами теракта на юге Сирии - СМИ

В результате взрыва, устроенного террористом-смертником в городе Эс-Суведа на юге Сирии, погибли 32 человека, имеются многочисленные раненые, сообщают СМИ со ссылками на собственные источники.

Взрыв прогремел недалеко от городского рынка, уточняет сирийские СМИ.

По информации агентства САНА, были предотвращены еще два теракта, правоохранителям удалось уничтожить двух боевиков до того, как они привели взрывные устройства в действие.

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Тэги: СИРИЯ, ТЕРАКТ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]