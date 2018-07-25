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Дальнее зарубежье 25.07.2018 10:27

Число жертв серии терактов на юге Сирии достигло 40 человек - ТВ

Сорок человек стали жертвами серии терактов в городе Сувейда на юге Сирии, сообщает в среду межарабский телеканал "аль-Арабийя".

"Три террориста привели в действие пояса, начиненные взрывчаткой в городе Сувейда, еще несколько взрывов прогремели к северу и востоку от города", - сообщает телеканал, отмечая, что ответственность за теракты взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" .

Ранее сирийские СМИ сообщали о 32 погибших при взрыве недалеко от рынка в городе Сувейда. По информации агентства САНА, были предотвращены еще два теракта, правоохранителям удалось уничтожить двух боевиков до того, как они привели взрывные устройства в действие.

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Тэги: СИРИЯ, ТЕРАКТЫ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]