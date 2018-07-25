Число жертв серии терактов на юге Сирии достигло 40 человек - ТВ

Сорок человек стали жертвами серии терактов в городе Сувейда на юге Сирии, сообщает в среду межарабский телеканал "аль-Арабийя".

"Три террориста привели в действие пояса, начиненные взрывчаткой в городе Сувейда, еще несколько взрывов прогремели к северу и востоку от города", - сообщает телеканал, отмечая, что ответственность за теракты взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" .

Ранее сирийские СМИ сообщали о 32 погибших при взрыве недалеко от рынка в городе Сувейда. По информации агентства САНА, были предотвращены еще два теракта, правоохранителям удалось уничтожить двух боевиков до того, как они привели взрывные устройства в действие.