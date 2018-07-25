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Бизнес и законодательство 25.07.2018 10:38

Антикоррупционное управление Азербайджана направило в 2018 году в суды 115 уголовных дел

Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана в первом полугодии 2018 года завершило расследование по 115 уголовным делам и направило их для дальнейшего рассмотрения в соответствующие судебные инстанции, заявил начальник Управления Камран Алиев.

«В первой половине 2018 года завершилось расследование по 115 уголовным делам, возбужденным в отношении 184 человек, работающих в государственном и частном секторе. Материалы этих уголовных дел направлены для дальнейшего рассмотрения в судебные инстанции», - подчеркнул К.Алиев.

По его словам, в отношении 79 человек возбуждены 42 уголовных дела по факту присвоения и растраты с использованием должностных полномочий, в отношении 50 человек – 37 уголовных дел по факту мошенничества с использованием должностных полномочий.

Кроме того, за отчетный период к ответственности также привлечены 14 человек по 12 уголовным делам по факту злоупотребления должностными обязанностями, 9 человек – получения взятки (активное взятничество), 2 человек – дачи взятки (активное взятничество).

Он отметил, что сотрудники управления ТАКЖЕ рассмотрели 3,874 тыс. обращений, а также расследовали 126 материалов уголовного характера.

«По 65% указанным материалам были возбуждены уголовные дела, по другим же информациям были предприняты предупредительные меры. 28 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», - подчеркнул К.Алиев.

«За отчетный период на «горячую линию» Управления поступило 1,970 тыс. обращений. На основе 16 обращений были возбуждены уголовные дела по различным статьям Уголовного кодекса Азербайджана», - сказал К.Алиев.

Он отметил, что общий ущерб по направленным для дальнейшего рассмотрения в суды уголовным делам составил 51 млн 194 тыс. манатов, из которых в период предварительного расследования было обеспечено погашение 16 млн 578 тыс. манатов, или 32,5% нанесенного ущерба. С целью погашения оставшейся части нанесенного ущерба были предприняты предусмотренные законодательством шаги путем наложения ареста на имущество обвиняемых лиц в размере 25 млн 342 тыс. манатов.

Глава Управления также отметил, что за отчетный период туправление задержало и передало в следственные органы девять человек, находящихся в розыске по обвинению в коррупции.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КОРРУПЦИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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